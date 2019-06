Signature d'un amendement au contrat A400M

L'OCCAR et Airbus on signé un avenant au contrat A400M redéfinissant le calendrier de développement des nouvelles capacités, celui de livraison des appareils neufs et retrofités ainsi que les termes financiers.

L'OCCAR, l'agence européenne pour l'armement, en charge du contrat A400M pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Turquie, la Belgique et le Luxembourg, a négocié un avenant à ce contrat avec l'industriel Airbus. Cet avenant au contrat A400M concerne notamment le développement des nouvelles capacités de l'appareil. Les premiers A400M livrés ne bénéficiaient pas de toutes les capacités attendues. En parallèle des livraisons de nouveaux appareils, Airbus continue de développer et tester ces nouvelles capacités. L'amendement au contrat A400M doit permettre, selon Airbus, de donner plus de visibilité aux clients quand au calendrier de livraison de ces capacités. L'avenant comprend aussi une révision du calendrier de livraison des appareils neufs. 174 A400M ont été commandés pour l'heure et 75 ont été livrés. Selon Airbus, le nouveau calendrier doit réduire le risque financier des clients de lancement du programme. Il doit aussi ajuster le rythme de production pour faciliter une éventuelle production pour des clients à l'export. Pour l'instant la Malaisie est le seul client de l'A400M en dehors d'Europe. Le calendrier de livraison des avions retrofité est aussi revu. Les avions livrés à des standards intermédiaires sont renvoyés régulièrement chez l'industriel pour que les nouvelles capacités soient intégrées dans le cadre de chantier de retrofit. Selon Airbus le nouveau calendrier prévoit de réduire le temps d'immobilisation des appareils en optimisant le processus de retrofit. L'avenant concerne enfin les aspects financiers du contrat. Du fait des retards accumulés dans la livraison des appareils et des capacités, Airbus est soumis à des sanctions financières. Celles-ci ont été re négociées : "les nations clientes ont convenu de mettre en place un mécanisme de

rétention financière révisé." annonce Airbus. L'industriel annonce également que des compensations importantes sous forme de produits et de services ont été accordées en échange des obligations financières.