Sept startups pourront être accueillies au Centre spatial guyanais

Au service du New Space

Entre le 20 décembre 2021 et le 31 janvier dernier, le Cnes avait lancé un appel à candidatures pour l’accueil de micro et mini-lanceurs au Centre Spatial Guyanais.

Il exprimait ainsi, en lien étroit avec l’Agence spatiale européenne, sa volonté d’ouvrir à de nouveaux opérateurs le port spatial de l’Europe qui, tout en se préparant à accueillir Ariane 6 et en poursuivant sa rénovation, souhaite diversifier ses activités.

Une impulsion donnée par Bernard Chemoul, qui en fut le directeur entre 2012 et 2016, et poursuivie par ses successeurs, Didier Faivre et Marie-Anne Clair (arrivée en novembre 2019).

Parmi les candidatures reçues, sept lauréats ont été présélectionnés à travers toute l’Europe, dont six jeunes pousses (deux allemandes, deux françaises, une espagnole et une italienne).

Et les gagnants, sont…

Par ordre alphabétique : Avio SPA (Italie), HyImpulse Technologies GmbH (Allemagne), Isar Aerospace (Allemagne), MaiaSpace (France), Payload Aerospace (Espagne), Rocket Factory Augsburg (Allemagne), Latitude (ex-Venture Orbital Systems, France).

Leurs projets pourront être mis en œuvre sur l'ancienne zone Diamant du CSG, en cours de réaménagement pour les projets Callisto (démonstrateur de lanceur réutilisable développé par le Cnes, l’agence spatiale allemande et l’agence spatiale japonaise) et Themis (démonstrateur européen de premier étage de lanceur réutilisable).

Notons qu’Avio (le constructeur des Vega et Vega C) n’est pas un nouveau venu dans le monde des lanceurs, et rappelons que MaiaSpace est une filiale d’ArianeGroup.