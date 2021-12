Le Centre spatial guyanais s’ouvre aux micro et mini-lanceurs

Candidatures attendues jusqu’au 31 janvier

Le 20 décembre (quatre jours après ses soixante ans), le Cnes a lancé un appel à candidatures pour l’accueil de micro et mini-lanceurs au Centre spatial guyanais (CSG). Une initiative qui confirme la volonté d'ouverture du port spatial de l’Europe affichée avec l’Agence spatiale européenne, et l’intérêt florissant pour le développement de nouveaux systèmes de lancements dans le cadre du New Space.

Les candidatures sont attendues sur https://entreprises.cnes.fr/fr/appel-candidature-micro-mini-lanceurs-csg jusqu'au 31 janvier.

Les dossiers seront évalués selon leur maturité (technique, programmatique, financière, commerciale et calendaire), ainsi que leur impact social, économique et environnemental.

Les opérateurs présélectionnés entreront ensuite en discussion en vue de la signature d’un accord préliminaire, une fois l’accord de l’ESA obtenu selon les procédures en vigueur.

L’ancien site Diamant dédié

Les projets pourront être accueillis sur l’ancien site Diamant du CSG, utilisé entre mars 1970 et septembre 1975 et actuellement en cours de réaménagement.

Il offrira des moyens communs pouvant être utilisés pour plusieurs lanceurs (route d'accès, alimentation en énergie, etc.), ainsi que de moyens spécifiques à chaque lanceur (table de lancement, bâtiment d'assemblage, etc.).

Plusieurs promoteurs de micro et mini-lanceurs avaient déjà manifesté leur intérêt pour effectuer leurs lancements depuis la Guyane, et entamé des discussions avec le Cnes.

L’appel à candidature permettra de connaître de manière exhaustive les entités intéressées.