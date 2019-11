Sept astronautes à la Cité des Sciences le 21 novembre

Le compte à rebours démarre très tôt. Au début des sélections pour devenir astronaute, plus tôt même, dès lors que l'idée d'un possible voyage hors de l'atmosphère traverse l'esprit du candidat. Tout s'enchaîne alors, étape par étape, succès après succès, jusqu'à l'ultime consécration où le prétendant fait partie de l'équipe, celle qui rassemble des êtres humains hors du commun, prêts à suivre l'entraînement pour une mission spatiale. De nombreux mois de préparation intensive, au programme minutieusement concocté, séparent encore le futur héros du départ. Il doit chaque jour tenir la cadence et même progresser. À sa mise en quarantaine, plus que quelques heures le séparent du décollage. Sur la rampe de lancement, recroquevillé dans son siège, il sera propulsé dans l'espace dans le délai imposé par la procédure de mise à feu. En moins de neuf minutes, il se déplacera à la vitesse orbitale de 28 000 km/h et effectuera 16 fois le tour du monde chaque jour qui passe. Sa véritable mission vient juste de démarrer. Qu'il s'agisse de veiller au bon fonctionnement des instruments, de les réparer, de mener à bien des expériences scientifiques, de communiquer avec le sol, d'échanger avec ses coéquipiers, de se déplacer, de faire du sport, de dormir ou de se nourrir, l'homme dans l'espace évolue à un certain rythme, le sien et celui qui lui est imposé. Même s'il est très occupé, son retour sur Terre, près de ceux qu'il aime peut parfois lui sembler lointain. À chacune de ces étapes, auxquelles l'on pourrait ajouter une sortie extravéhiculaire ou le trajet du retour, l'astronaute peut-il défier le temps ?

En présence de

Kathryn Hire

Astronaute américaine née en 1959

Deux vols navette : missions STS-90 en 1998 (Columbia/Spacelab) et STS-130 en 2010 (Endeavour/ISS)

Durée cumulée des missions : 29 jours 15 heures et 59 minutes

Jean-François Clervoy

Astronaute français né en 1958

Trois vols navette : missions STS-66 en 1994 (Atlantis/Atlas), STS-84 en 1997 (Atlantis/mir) et STS-103 en 1999 (Discovery/Hubble)

Durée cumulée des missions : 28 jours 3 heures et 5 minutes

Jean-Pierre Haigneré

Astronaute français né en 1948

Deux vols spatiaux : missions Altaïr en 1993 (Soyouz/Mir) et Perseus en 1999 (Soyouz/Mir)

Une sortie extravéhiculaire

Durée cumulée des missions : 209 jours 12 heures et 25 minutes (record français)

Gennady Padalka

Astronaute russe né en 1958

Cinq séjours longue durée : 1 sur Mir en 1998/1999 et 4 sur ISS entre 2004 et 2015

Dix sorties extravéhiculaires

Durée cumulée des missions : 878 jours 11 heures et 31 minutes (record mondial)

Michel Tognini

Astronaute français né en 1949

Deux vols spatiaux : missions Antarès en 1992 (Soyouz/Mir) et STS-93 (Columbia/Chandra)

Durée cumulée des missions : 18 jours 17 heures 46 minutes

Terry Virts

Astronaute américain né en 1967

Deux vols spatiaux : 1 vol navette/ISS en 2010 (avec Kathy Hire) et 1 séjour longue durée en 2014/2015 (Soyouz/ISS)

Durée cumulée des missions : 213 jours 10 heures et 48 minutes

Koichi Wakata

Astronaute japonais né en 1963

Quatre vols spatiaux dont 2 de longue durée : 3 navette ISS entre 1996 et 2009 et 1 Soyouz/ISS en 2013/2014

Durée cumulée des missions : 347 jours 8 heures et 30 minutes (recordman japonais)

Une table ronde animée par Gilles Dawidowicz, secrétaire général de la Société Astronomique de France et vice-président de la Commission Astronautique et Techniques Spatiales.

Table-ronde des astronautes : l’astronaute peut-il défier le temps ?

Congrès Timeworld 2019

Jeudi 21 novembre 2019 à 10h45 - Amphi Gaston Berger

Renseignements et billeterie sur https://timeworld2019.com/fr/tablesrondes/#1