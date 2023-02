Séisme Turquie/Syrie : Aviation sans Frontières lance un appel au dons

Le 6 février 2023, le sud de la Turquie et la Syrie ont été les témoins de l’une des plus grandes catastrophes naturelles jamais enregistrée. Deux tremblements de terre majeurs d'une magnitude de 7,8 et de 7,5, ainsi que de nombreuses répliques ont causé des dégâts matériels et humains sans précédent.

À l’heure actuelle, plus de 22 000 victimes ont été recensées, de nombreuses personnes sont dans un état critique, d’autres sont portées disparues et des dizaines de milliers ont perdu leur logement. Nous ne pouvons rester les bras croisés face à une telle situation !

Aviation Sans Frontières International a décidé d'agir et de mettre son expertise et ses ressources logistiques à disposition des acteurs de l'humanitaire.

« Nos équipes travaillent d’arrache-pied en partenariat avec International Health Partners ( www.ihpuk.org/) pour constituer le premier fret aérien vers la zone sinistrée », déclare Gérard Feldzer, Président d’Aviation Sans Frontières.

Afin d’accompagner les équipes, Aviation Sans Frontières lance un appel à dons d’urgence. Pour rappel : les dons sont déductibles d’impôts à hauteur de 66%. Rendez-vous sur : Aviation Sans Frontières | Les Ailes de l'Humanitaire (asf-fr.org)

« Face à de telles catastrophes (dont personne n’est à l’abri), Aviation Sans Frontières souhaite être capable d’intensifier ses missions aériennes. Nous travaillons ainsi depuis plusieurs mois à la mise en place d’un avion-hôpital capable d'intervenir en urgence dans les régions les plus éloignées des centres de santé », ajoute Gérard Feldzer.