Sécurité aérienne : la FAA veut aussi inspecter les Boeing 737-900ER

Boeing 737 MAX 9 et 737-900ER : la FAA ne veut rien laisser au hasard

Sait-on jamais ?. La FAA vient de demander aux compagnies aériennes exploitant des Boeing 737-900ER, le prédécesseur du 737 MAX 9 et équipé comme lui de portes d'évacuation supplémentaires, de procéder également à des inspections pour s'assurer que le dispositif de cache extérieur est bien en place et bien "vissé". Si les 171 Boeing 737 MAX 9 en service aux Etats-Unis sont toujours immobilisés, les plus de 500 Boeing 737-900ER exploités aux Etats-Unis et dans le monde sont toujours en exploitation et pour la FAA il s'agit de ne rien laisser au hasard.

Egalement des "anomalies" relevées sur certains Boeing 737-900ER

D'autant que certains opérateurs de Boeing 737-900ER ont d'ores et déjà relevé des anomalies. Les plus concernés sont là encore Alaska Airlines qui compte 79 exemplaires en flotte ainsi que Delta Air Lines (163) et United Airines (136). Suivent Lion Air (65) ainsi que Korean Air et El Al. United Airlines n'avait d'ailleurs pas attendu la consigne de la FAA pour procéder à des inspections des dispositifs équipant ses 737-900ER

8 heures d'inspection sur le Boeing 737 MAX 9

Le travail d'inspection sur les systèmes de cache extérieure et intérieure des portes d'évacuation supplémentaires dont est équipé le Boeing 737 MAX 9 prend environ huit bonnes heures pour s'assurer que tout est bien "vissé".