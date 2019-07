Seat et Grupo Sesé dévoilent un service de livraison par drone

Le 10 juillet a eu lieu l'inauguration de la première ligne espagnole de livraison par drones de composants. Les entreprises Seat et Grupo Sesé collaborent ensemble sur ce projet, dans un premier temps, expérimental. Ce service s'effectuera entre le centre de logistique Sesé à Abrera et l'usine de SEAT à Mortorell (Barcelone), spécialisée dans la production de volants et airbags.

