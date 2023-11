SEALAR, candidate à l'exploitation des aéroports de Caen, le Havre, Deauville et Rouen

SEALAR (Société d'Exploitation et d'Action Locale pour les Aéroports Régionaux) a été créée en 2019 par les filiales d’ingénierie des Chambres de commerce du Finistère et d’Aix Marseille Provence, qui ont conservé leurs vocations entrepreneuriales, avec le soutien de TPFi, filiale d’ingénierie du groupe TPF.

SEALAR définit et met en œuvre une stratégie d’opérations et de développement fondée sur les besoins et les attentes exprimés pour refaire des aéroports régionaux des outils au service du développement économique et du désenclavement des territoires.

Aux côtés des collectivités locales, SEALAR porte la conviction que le transport aérien continuera à jouer un rôle majeur pour la mobilité et le développement économique des territoires, de leurs entreprises et habitants. SEALAR est le premier gestionnaire d’aéroports régionaux à déployer de manière systématique une approche régionale de l’offre de transport aérien, en pensant les synergies entre les aéroports et avec les autres modes de transport.

Grâce à ces atouts, SEALAR formule un projet cohérent et ambitieux pour les aéroports de Normandie, fondé sur trois piliers :

La transformation de chacune des plateformes en un accélérateur du développement économique de leurs territoires et de la Région Normandie.

La recherche de la complémentarité et des synergies entre les aéroports à l’échelle de la Région Normandie, pour l’émergence d’un transport aérien raisonné.

L’engagement pour la transition environnementale des plateformes, en adaptant dès aujourd’hui les infrastructures aux nouveaux comportements de mobilité, et en préparant les évolutions futures du transport aérien.

Alors que SEALAR défendait déjà ce positionnement fort en octobre 2022, l’entreprise confirme la pertinence de son projet pour les quatre aéroports normands et leur territoire.

Pour le déploiement de cette feuille de route ambitieuse, SEALAR et SAMFI-INVEST, qui apportera une connaissance fine des besoins locaux pour guider les investissements et les projets portés à l’échelle de la région, ont constitué le groupement ALLIANCE.

SEALAR possède une expérience importante pour la recherche de synergies et de complémentarités entre les aéroports d’une même région. Créé par et pour le tissu économique local, à l’actionnariat majoritairement consulaire, son réseau et celui de ses actionnaires comptent déjà six aéroports dont quatre en région Bretagne, pour lesquels SEALAR développe les complémentarités au service du développement économique et de la transition durable des plateformes.

Claude RAVALEC, Président de SEALAR, déclare : « le projet de SEALAR pour les quatre aéroports normands était déjà pertinent en octobre 2022 : j’ai la conviction qu’il l’est encore davantage aujourd’hui, en raison des évolutions profondes que connait actuellement le transport aérien. Grâce à cette feuille de route ambitieuse mais raisonnée, nous voulons refaire de ces aéroports des leviers du développement économique de la région, mais aussi préparer leur évolution nécessaire pour atteindre tous les défis que pose le XXIe siècle à l’aviation ».