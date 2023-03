SEALAR, candidat à la reprise de l'exploitation de l'aéroport de Tours-Val de Loire

SEALAR (Société d'Exploitation et d'Action Locale pour les Aéroports Régionaux) souhaite ainsi s’engager aux côtés de la Métropole de Tours, du Département de l’Indre-et-Loire, de la Région Centre-Val-de-Loire et des acteurs économiques locaux pour la relance durable de l’activité de la plateforme, grâce au développement de liaisons au plus près des besoins du territoire. Fondé en 2019 par des acteurs locaux et entrepreneuriaux – les Chambres de Commerce et d’Industrie de Brest et de Marseille – SEALAR déploie dans les aéroports dont il assure la gestion et l’exploitation l’ambition d’un transport aérien sur mesure, défini et déployé au plus près des besoins des territoires et de ses acteurs et parties prenantes.

Grâce à son offre cohérente et ambitieuse pour l’Aéroport de Tours Val-de-Loire, SEALAR entend repositionner la plateforme comme un véritable levier du développement économique et touristique pour l’ensemble du territoire. Pour ce faire, SEALAR fait de la consultation locale et de la concertation le moteur de son action pour développer un transport aérien raisonné et raisonnable, pour une meilleure acceptation des riverains, des usagers et des autorités concédantes.

SEALAR fonde son action sur l’émergence d’un nouveau modèle aéroportuaire basé sur la construction d’un réseau d’aéroports locaux complémentaires et mis en synergie à l’échelle régionale, pour des acteurs qui n’ont pas forcément besoin de « plus d’avions » mais toujours de « mieux d’avions ».

Dans ce cadre, la feuille de route définie par SEALAR exploite pleinement les forces de la plateforme et du territoire, notamment pour faire de l’Aéroport de Tours Val-de-Loire :

• Une plateforme intégrée dans l’offre globale de mobilité de la ville, qu’elle soit ferroviaire ou routière, en favorisant les connexions et les liaisons inédites ;

• Un aéroport mis en réseau avec les autres aéroports de la région et qui développe des lignes complémentaires et non plus concurrentes avec les liaisons déjà existantes. A ce titre, les complémentarités avec l’Aéroport de Poitiers-Biard, exploité par SEALAR, seront recherchées ;

• Un accélérateur du développement économique d’un territoire attractif et en mutation, notamment par le développement des lignes transversales, de région à région, au niveau national.

Comme pour l’ensemble des aéroports intégrés au sein de son réseau, SEALAR souhaite faire de l’Aéroport de Tours Val-de-Loire :

• Une infrastructure adaptée aux enjeux environnementaux des prochaines années, grâce à des investissements ciblés pour la transition écologique de la plateforme et la poursuite de la démarche Airport Carbon Accreditation ;

• Un acteur ouvert sur son territoire, grâce à l’organisation d’événements réguliers à destination du grand public, le développement de l’école de pilote de ligne et de formations aéronautiques et de manière plus globale de l’ensemble des activités commerciales et touristiques sur l’infrastructure ;

• Un employeur responsable et pérenne, qui accompagne le développement de la plateforme de programmes de formations et d’embauches.

Gilles Tellier, directeur général de SEALAR, déclare : « Comme les collectivités locales et les acteurs économiques que nous avons rencontrés, nous sommes pleinement convaincus que l’aéroport jouera un rôle majeur pour le développement touristique et économique du territoire. Mais nous avons également la conviction que ce rôle ne pourra être rempli qu’avec une meilleure prise en compte des contraintes environnementales et des nouvelles attentes des partenaires. Avec cette offre, nous mettons notre équipe expérimentée et riche de son ancrage régional au service de l’Aéroport et de sa pérennité ».