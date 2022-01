SCAF : premiers tests du moteur du futur avion de 6ème génération NGF

Le programme Turenne, au cœur du moteur du NGF

La DGA et Safran viennent d'annoncer la tenue d'un essai, qualifié de majeur, dans le cadre du développement du moteur de l'appareil de 6ème génération NGF, chaînon central du programme SCAF. Le test de ce prototype développé dans le cadre du programme Turenne et dérivé du M-88 équipant le Rafale est l'aboutissement de cinq années de travail.

Turenne a débuté en 2015 et comprend deux grandes phases. La première, déjà achevée, a consisté en la réalisation de modèles numériques évolutifs du moteur, la simulations numériques 3D, le design numérique de nouveaux alliages métalliques, puis en l'impression 3D d'ensembles d'une turbine dont certains éléments ont conduit au dépôt de brevets. La seconde étape a commencé en 2019 et a abouti fin 2021 à la validation du prototype sur un banc d'essai.

Cet essai utilise la technique dite "thermocolor" qui permet, grâce à une peinture dont la couleur change en fonction de la chaleur atteinte, de vérifier la répartition de la chaleur à l'intérieur du moteur. Cette peinture thermosensible a été appliquée sur les pales des aubes de turbine haute pression, des environnements difficiles à observer avec des capteurs habituels.

Un programme SCAF bien engagé pour 6 des 7 piliers

La tenue de ces tests a été officialisée par la Ministre de la Défense Florence Parly le 10 janvier, jour d'une rencontre avec son homologue allemande Christine Lambrecht. Le porte-parole du Ministère des Armées avait également rappeleér qu'un accord entre la France, l'Allemagne et l'Espagne signé au mois d'août devait permettre d'engager 3,6 milliard d'euros de crédits d'ici 2024 pour pour le développement du l'avion de chasse de 6ème génération.

Le programme SCAF comprend 7 piliers et un accord a déjà été trouvé pour 6 d'entre eux :

le moteur réalisé par Safran et MTU,

un "remote carrier" dont la charge revient à MBDA et Airbus,

le cloud tactique de combat pour Thales et Airbus,

le "simlab" devant permettre une cohérence d'ensemble, réunissant Dassault, Airbus et MTU, ainsi que MBDA et Thales en sous-traitants,

les capteurs,

la furtivité.

La charge de travail de chaque pilier est répartie et le "meilleur athlète" de chaque catégorie en prend la maîtrise d'oeuvre. C'est donc Dassault qui est en charge du Next Generation Fighter ou NGF, le groupe Airbus devant assumer 62% du développement de l'avion, réparti entre l'Allemagne et l'Espagne. Seul ce dernier pilier, central dans l'ensemble de système d'arme SCAF, n'a pas encore obtenu de validation définitive de la part des trois pays fondateurs du projet. Le NGF doit entrer en service dans les forces européennes en 2040.