SCAF : la Suède et le Royaume-Uni cherchent à rompre leur isolement

Face à l'axe mis en place entre l'Allemagne, l'Espagne et la France pour développer conjointement un système de combat aérien du futur (SCAF), le Royaume-Uni et la Suède cherchent à rompre leur isolement en s'alliant. La secrétaire d’État à la Défense du Royaume-Uni, Penny Mordaunt, et le ministre suédois de la Défense, Peter Hultqvist, se sont donc rencontrés à Londres pour signer un protocole d’accord portant sur le développement d'un système similaire de combat aérien du futur (SCAF). S'étalant sur dix ans, cet accord doit permettre d’établir les conditions d'une coopération plus étroite concernant le développement d'un SCAF. Cela inclut la possibilité d’intégrer des technologies installées sur les Saab JAS 39 Gripen et BAE Systems Typhoon.

Selon les parties concernées, les industriels et les gouvernements des deux pays ont identifié des besoins futurs similaires en matière de combat aérien. Le ministre de la Défense suédois, Peter Hultqvist, a souligné que les relations industrielles partagées par les deux pays étaient essentielles pour garantir cette future puissance aérienne de combat. « La coopération internationale fait partie de la stratégie de croissance de Saab et la collaboration avec les industries britanniques représente cette façon de travailler, également en prévision du futur », commente Håkan Buskhe, président de Saab. Le constructeur suédois rappelle qu'il développe actuellement le chasseur de nouvelle génération, le Gripen E/F, et qu'il « s'engage à le faire en étroite collaboration avec ses partenaires stratégiques, les forces aériennes suédoises et brésiliennes, ainsi qu'avec d'autres clients existants et nouveaux du Gripen, afin que le Gripen évolue pour répondre aux nouvelles exigences opérationnelles des prochaines décennies. »

De son côté, le ministre britannique chargé des achats de la Défense, Stuart Andrew, a rappelé que le partenariat entre le Royaume-Uni et la Suède comportait déjà des exercices conjoints dans l'Arctique ainsi que l’exercice Ramstein Alloy au-dessus de l’Europe de l’Est. De même, les Typhoons de la Royal Air force sont équipés de distributeurs de paillettes et de leurres de fabrication suédoise tandis que le radar Giraffe de Saab est un élément clé du système de défense aérienne au sol britannique Sky Saber. Enfin, les Gripen sont équipés de radars conçus et construits par Leonardo à Edimbourg et le Royaume-Uni, en collaboration avec des partenaires européens, dont la Suède, a mis au point des missiles air-air Meteor.