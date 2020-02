SCAF : la connectivité des systèmes sera assurée par Airbus et Thales

Qui dit système de systèmes, dit connectivité. En effet, le SCAF rime avec combat collaboratif et échange de données entre les différentes plateformes intégrées. Airbus et Thales ont donc signé un accord le 20 février, officialisant leur collaboration sur le volet Air Combat Cloud du SCAF. Une première phase de démonstrations sera conduite au cours des 18 prochains mois, dans le cadre du contrat Phase 1A du SCAF. Les travaux qui seront réalisés lors de cette première étape serviront de base aux développements futurs.



Données.

Un travail important attend donc désormais les deux industriels, au regard de l'avancée technologique qui caractérise les vecteurs du SCAF. Que ce soit le NGF (nex generation fighter), les remote carriers (drones d'accompagnement) mais également toutes les plateformes d'ores et déjà existantes, ces aéronefs collectent une quantité de plus en plus importante de données. Celles-ci doivent être triées, traitées et analysées, afin de fournir une information enrichie aux opérationnels et les aider dans leur prise de décision. « Au sein du SCAF, l'Air Combat Cloud va, en temps réel, connecter et synchroniser toutes les plateformes et permettre de traiter et distribuer l'information afin d'améliorer la connaissance situationnelle et permettre la conduite d'opérations en collaboration », détaille Thales.