SCAF, Covid-19 et low cost long-courrier, exploration de Mars, cette semaine dans Air et Cosmos

Cette semaine dans Air&Cosmos magazine :

DÉFENSE

Programmes et développement : « Il faut accélérer sur le Scaf »

Belgique : la force aérienne belge entre opérations et mutation

Formation maintenance : un nouveau centre à Istres pour se former sur M88

Ravitaillement en vol : nouvel A330 Phénix pour l’armée de l’Air

USAF : le KC-46 réalise sa première mission d’évacuation médicale

Bell-Boeing : le Japon reçoit son premier V-22 Osprey3

TRANSPORT AÉRIEN

Stratégie : le Covid-19 va-t-il achever le low cost long-courrier ?

CIEL OUVERT

Tribune libre d’Emmanuel Combe : « Le transport aérien en Europe après le Covid-19 : l’heure de vérité pour les grandes compagnies historiques ».

ESPACE

Tableau de bord mensuel des lancements orbitaux, juin 2020 : l’histoire se répète

Exploration : le bal martien de l’été

Lanceurs : Ariane 6 face au Covid-19

***

Pour accéder à tous ces contenus en numérique, abonnez-vous à Air&Cosmos magazine digital Premium (accès via Appli sur votre smartphone et via Kiosque Web sur votre ordinateur). TESTEZ le Kiosque et l'Appli pendant 2 semaines, contactez Cyril Mikaïloff, Directeur commercial : Tél. : 06 21 71 11 18 - email : cmikailoff@air-cosmos.com

ou

ABONNEZ-VOUS dès maintenant au Kiosque numérique + Appli : cliquez ICI.