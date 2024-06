SCAF : Airbus veut avancer sur l'intelligence artificielle et le combat cloud

Intelligence artificielle : Airbus Defence and Space signe avec Helsing

Après avoir dévoilé son concept de drone de combat dit "ailier" (Wingman) à l'occasion du salon IL24 ou Berlin Airshow, Airbus Defence and Space ajoute une autre brique technologique : celle de l'IA ou intelligence artificielle qui permettra aux drones de fonctionner avec les actuels avions de combat de type Eurofighter et Rafale tout en préparant le chemin vers le SCAF (système de Combat Aérien du Futur). Airbus Defence and Space a donc signé un accord-cadre de coopération avec Helsing sur cette technologie.

Préserver la précieuse ressource pilotée

"L'association homme-machine jouera un rôle central dans l'obtention de la supériorité aérienne : Avec un Wingman sans pilote à leurs côtés, les pilotes de chasse peuvent opérer en dehors de la zone de danger. Ils donnent les ordres et ont toujours le pouvoir de décision. Soutenu par l'IA, l'ailier prend alors en charge les tâches dangereuses, notamment la reconnaissance et la destruction des cibles ou le brouillage électronique et la mystification des systèmes de défense aérienne ennemis", souligne Mike Schoellhorn, PDG d'Airbus Defence and Space. Il s'agit de préserver la précieuse ressource pilotée. "Bien que nous ayons toujours un humain dans la boucle, nous devons réaliser que les phases les plus dangereuses d'une mission sans pilote auront un degré élevé d'autonomie et nécessiteront donc de l'IA", a déclaré Gundbert Scherf, Co-CEO d'Helsing.

Accélérateur d'innovations sur le Combat Cloud avec Starburst Aerospace

L'intelligence artificielle fait aussi partie des cinq technologies sur lesquelles va travailler le Combat Cloud Accelerator lancé par Airbus Defence and Space avec Startburst Aerospace. Objectif : identifier des solutions innovantes dans l'écosystème allemand de startups et de PME pour le programme européen SCAF. Airbus Defence and Space a en effet la responsabilité du Combat Cloud qui va mettre l'intelligence en temps réel au premier plan en exploitant les capacités en réseau des différents avions et plates-formes actionnés et déployés dans le cadre du SCAF.

A l'intelligence artificielle sont logiquement associés la cybersécurité, les supercalculateurs, les communication par radiofréquence et optique et photonique. Au cours des mois de mai et juin 2024, les deux partenaires sélectionneront donc 10 PME et start-ups pour le programme d'accélérateur. De juillet à septembre 2024, les participants sélectionnés développeront des projets et des propositions sur la manière dont elles peuvent contribuer au Combat Cloud du SCAF. À la fin de l'accélérateur, les propositions les plus innovantes seront sélectionnées pour recevoir un financement de recherche et de mise en œuvre.