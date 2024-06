Airbus dévoilera son concept de drone de combat au Salon de Berlin

Drone de combat : Airbus Defence and Space dévoile son concept

A la veille du Salon aéronautique de Berlin qui ouvre ses portes le 3 juin, Airbus Defence and Space vient de dévoiler son concept de drone de combat dont une maquette à l'échelle 1 sera présentée pendant la durée d'ILA 2024. Présenté comme un drone "ailier" ou "Wingman" en appui d'un pilote d'avion de combat de type Eurofighter ou Rafale, l'aéronef restera donc sous contrôle du pilote qui gardera la décision finale de son emploi via un système de liaisons cryptées et sécurisées. Avec des missions à la carte selon les besoins : reconnaissance, brouillage de cibles et engagement de cibles au sol ou dans les airs avec munitions ou missiles guidés.

Le projet LOUT dévoilé en 2019

Le concept présenté par Airbus Defence and Space bénéficie des travaux réalisés sur le LOUT pour "Low Observable Uav Testbed". Lancé en 2007 et financé par le Ministère allemand de la Défense depuis 2010, ce projet, qui a la forme d'un losange, avait été dévoilé en novembre 2019 (cf. Air & Cosmos n° 2664) sous la forme d'une maquette à l'échelle 1 (12 mètres d’envergure et une masse de 4 tonnes) afin de reproduire les contraintes des aéronefs militaires dans le domaine de la discrétion et de la furtivité. Pour cela, différentes configurations ont été étudiées, visant à réduire la détection de l’appareil, permettant « une atténuation des ondes de surface pour découpler les effets de diffusion ». La maquette dévoilée intégrait une soute pour armement.

La Luftwaffe semble plus pressée que l'Armée de l'Air et de l'Espace

Face aux apparents atermoiements français, la Luftwaffe est pressée d'être dotée en drones de combat. "L'Armée de l'Air allemande a clairement exprimé le besoin d'un aéronef sans pilote volant avec ses avions de combat pilotés et soutenant leurs missions avant que le futur système aérien de combat (SCAF) ne soit opérationnel en 2040", rappelle Michael Schoellhorn, président d'Airbus Defence and Space. "Notre concept Wingman est la réponse. Nous allons continuer à développer et à affiner cette innovation fabriquée en Allemagne afin de pouvoir offrir à l'armée de l'air allemande une solution abordable offrant les performances dont elle a besoin pour maximiser les effets et multiplier la puissance de sa flotte d'avions de combat pour les années 2030."

L'Ukraine et les Etats-Unis ont accéléré les calendriers

Dans un entretien accordé à Defense News, en novembre 2023, le chef d'Etat-Major de la Luftwaffe, le général Ingo Gerhartz, estimait qu'il est possible "d'avoir les remote carriers (effecteurs ou drones accompagnant l'avion de combat/ndlr)" prévus dans le cadre du programme SCAF (Système de Combat Aérien du Futur) "beaucoup, beaucoup plus rapidement", sous-entendu que l'avion de combat de nouvelle génération NGF. Et, "nous avons besoin de les avoir beaucoup, beaucoup plus tôt", soulignait le général Ingo Gerhartz. La Luftwaffe veut donc aller plus vite en matière de drones de combat.

La guerre en Ukraine a en effet accéléré les calendriers et les besoins des armées européennes. Avec un démonstrateur d'avion de combat NGF dont le premier vol est désormais prévu vers 2028-2029 et une mise en service d'un appareil abouti vers 2040, le chef d'Etat-Major de la Luftwaffe estime très lucidement qu'une accélération du calendrier sur les différents effecteurs (versions ISR, brouillage, attaque au sol, combat aérien ...) est donc nécessaire et techniquement faisable. Sans oublier l'avance prise par les Etats-Unis en matière de drones de combat avec un calendrier qui s'accélère aussi dans le cadre du programme NGAD.