SCAF : Airbus prêt pour une solution à deux avions

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Le résultat opérationnel d'Air France-KLM franchit la barre historique de 2 Md€ en 2025
Le résultat opérationnel du groupe s'est amélioré de 400 M€ en 2025 par rapport à 2024, avec une marge qui s'établit à 6,1 %. Le chiffre d'affaires dépasse les 33 Md€, en hausse de 4,9 % par rapport à ...