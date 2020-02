SCAF : Airbus et MBDA collaborent sur les remote carriers

Airbus, industriel principal sur le programme de démonstrateur des remote carriers, est venu préciser le 20 février la façon dont seront conduits les travaux de développement avec son partenaire MBDA. Chacun des industriels capitalisera sur son expérience afin de participer au projet remote carrier. C'est ainsi que le missilier européen se concentrera sur les vecteurs de petite et moyenne taille et qu'Airbus mobilisera ses équipes sur les drones de grande et moyenne taille, ainsi que sur la connectivité et l'aspect combat collaboratif, grâce à son expérience dans le champ du man-unmanned teaming (collaboration entre plateformes habitées et inhabitées). « MBDA dispose d'une expertise unique dans le lancement, le vol et l'autonomie des petits et grands missiles », rapporte ainsi Airbus.

Remote carriers.

L'expérience de MBDA dans le domaine des missiles et celle d'Airbus dans celui des drones et de la connectivité permettront d'appréhender l'ensemble des enjeux liés aux remote carriers, ces vecteurs pouvant à la fois être employés comme de l'armement ou comme des drones. Ces drones d'accompagnement pourront être de tailles multiples et être mis en œuvre selon des modes opératoires différents. Ils seront principalement employés pour venir saturer les défenses ennemies et perturber les radars, afin de permettre aux chasseurs de mener leurs missions. Les risques de détection et d'engagement des avions de combat devraient ainsi se retrouver limités.