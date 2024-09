Satys Aerospace reprend du poil de la bête

Avec un chiffre d'affaires qui a dépassé les 200 M€ sur le dernier exercice fiscal et et en hausse de 13 %, Satys Aerospace va ouvrir 20 nouvelles de peinture avions d'ici 2028 et veut aussi accélérer sur l'activité traitements surface.