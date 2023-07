Satys Aerospace fait aussi la peinture de pièces de satellites

Peindre les radiateurs déployables des satellites de OneSat

Satys Aerospace vient de mettre en service sur son site de Blagnac une salle dédiée à la peinture de pièces de satellites. Dans le cadre d’un partenariat avec Airbus, ce site assurera la peinture des radiateurs déployables du programme OneSat, dont les satellites de communication seront mis service depuis l'orbite géostationnaire. « La peinture des radiateurs déployables de satellites obéit à un cahier des charges particulièrement exigeant", explique Philippe Didier, responsable programme de cette nouvelle activité. "Les revêtements utilisés ont des propriétés thermo-optiques liées à l’émissivité infrarouge. Ils doivent faciliter l’absorption de la lumière solaire et la dispersion de chaleur », précise-t-il.

Du personnel spécialement qualifié

Au regard du niveau d’exigence spécifique de la peinture d’applications spatiales, Satys Aerospace a spécialement qualifié le personnel – peintres, logisticiens et contrôleurs – affecté à cette unité. La salle est, quant à elle, équipée d’un sas permettant d’éviter tout risque de contamination lors du déballage et de l’emballage des éléments mis en peinture. Le coût de ce nouvel équipement s’élève à un 1 M€ pour Satys qui a travaillé pendant deux ans en étroite collaboration avec Airbus pour la conception et à la réalisation de ce nouvel outil de production.

Partenariat avec Airbus pour commencer

Lors de l’inauguration, Gregory Mayeur, directeur général de Satys Aerospace s’est félicité de ce nouveau partenariat scellé avec Airbus : « Nous sommes très fiers de la coopération réussie entre nos deux équipes. Techniquement, le métier de la peinture est très spécifique et malgré notre large expérience dans l'aéronautique,nous avons beaucoup appris avec ce nouveau marché des applications spatiales à travers les critères de qualité élevés qu’il requiert ». Avec ce nouvel outil industriel adapté aux applications spatiales, Satys Aerospace souhaite pouvoir engager à l’avenir des partenariats avec d’autres industriels pour répondre à leurs besoins en matière de peinture d’équipements spatiaux.