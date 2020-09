SatCom, Bombardier CSeries, dispositif français en Afrique-Moyen-Orient, dans Air&Cosmos 2444 du 13 mars 2015

Achetez puis lisez A&C 2444 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag.

Au sommaire d’Air&Cosmos 2444 du 13 mars 2015

DOSSIER SATELLITE en preview du Salon Satellite Washington 2015:

Le retour des géants américains

Vers des satellites paramétrables sur orbite

Ariane 5 - Falcon 9 : un nouveau round

PROGRAMMES & DEVELOPPEMENTS

Le Bombardier CSeries devient enfin une famille

L'Agusta-Westland AW609 veut combler son retard

DEFENSE

Afrique-Moyen-Orient : le dispositif français évolue

Carte : évolution du dispositif français

Egypte : les Rafale bientôt livrés

Quel successeur pour l'A-10 ?

Le Benelux prépare une défense aérienne commune

Survol de drones : la riposte s'organise

ENTREPRISES & MARCHES

Airbus lance son premier Bizlab

Sunaero change de braquet

Olikrom concocte des pigments intelligents

Projets aéro du programme de la nouvelle France industrielle : l'heure est au tri

TRANSPORT AERIEN

Turkish Airlines confirme son statut

ESPACE

Le Medes teste l'immersion sèche

Quatre satellites dans le vent solaire

Trois Dragon et un Cygnus de plus

Démarrage imminent de la réalisation de Ceres