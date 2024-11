SAS fête les 70 ans de sa route polaire Copenhague-Los Angeles

Il y a 70 ans de cela, le 15 novembre 1954, la compagnie scandinave SAS, qui n'avait alors que huit ans d'existence, lançait la première ligne aérienne transarctique régulière, entre les aéroports de Copenhague et de Los Angeles. Le vol était effectué par un Douglas DC-6B baptisé "Helge Viking". La route d'une longueur de 8 500 kilomètres survolant le Pôle nord nécessitait un total de 24 heures et 15 minutes, avec une première escale à Søndre Strømfjord (aujourd'hui Kangerlussuaq) sur la côte ouest du Groenland, et une deuxième escale à Winnipeg (Canada) nécessaire, avant de rejoindre Los Angeles. A l'époque, cette route orthodromique permettait de réduire d'un tiers le temps de vol entre l'Europe et la Californie, mais nécessitait l'emport d'un compas gyroscopique spécial pour suppléer au compas magnétique traditionnel, inutilisable dans un rayon de 1 000 kilomètres autour du pôle.