Sapsan, l'hélicoptère des forces spéciales russes

Un hélicoptère dédié aux Spetsnaz

La Russie s’équipe de Mi-8 AMTSh-VN Sapsan, un hélicoptère dont la particularité est d’avoir été spécialement conçu pour les forces spéciales russes, plus exactement les Spetsnaz. Avec un cockpit compatible JVN (jumelles de vision nocturne) et une boule optronique accompagnée d’un projecteur infrarouge, cette machine est particulièrement destinée aux opérations de nuit. Plus spécifiquement à la pénétration du camp adverse et/ou aux frappes coup de poing, aux opérations de reconnaissance précédant une offensive, voire à la récupération de pilotes. La cabine de l’appareil bénéficie d’un blindage en titane tandis que la survivabilité de la machine est augmentée grâce à la présence du système LS3-8VN, qui détecte automatiquement les tirs de missiles anti-aériens et tire à son tour des leurres.

A l'ouest de Moscou

Les deux premiers exemplaires ont été versés au 440e régiment d’hélicoptères de Viazma, dans la région de Smolensk, soit à environ une grosse centaine de km à l’ouest de Moscou. Sur base d’un Mi-8 avec des moteurs légèrement plus puissants, la machine bénéficie de pales en composite et le rotor de queue en configuration en X comme sur le Mi-35. Avec une masse maximale de 13,5 t au décollage, sa vitesse maximale est de 280 km/h.

Article 305

Cet hélicoptère peut également bénéficier de différents armements dont l’actuel article 305, soit la future munition guidée (missile polyvalent léger) ou LMUR d’une portée de 15 km. Il peut également recevoir le missile Ataka en version thermobarique (qui combine des effets thermiques, d’onde de choc et de dépression) à effet antipersonnel. Dans le même ordre d’idées, il peut également recevoir des missiles air-air à courte portée Verba, ainsi que des bombes de différentes masses. La cabine peut également être équipée d’une mitrailleuse lourde.