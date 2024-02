Salon du Bourget : Guillaume Bourdeloux prend les commandes du premier salon aérospatial du monde

Ancien responsable des opérations spatiales militaires

Le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace ou Salon du Bourget, pour faire plus court, ou Paris Air Show, pour les anglophones, a un nouveau directeur général. Il s'agit de Guillaume Bourdeloux qui succède à Gilles Fournier. Ce dernier part à la retraite et laisse en héritage une magnifique machine, bien organisée et bien huilée. Le nouveau "patron" est issu de l'Armée de l'Air et de l'Espace et son dernier poste était celui de responsable des opérations spatiales militaires au sein du Commandement de l'Espace. A ce titre et directeur unique des exercices AsterX, il a été pleinement mobilisé lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Expériences dans la "com"....

Avant de rejoindre le Commandement de l'Espace, Guillaume Bourdeloux avait commandé la Base aérienne de Tours pendant deux ans, en pleine pandémie de Covid. Il cumule également des expériences à l'étranger et dans la "com" puisqu'il a été responsable de la communication externe du Ministère des Armées après avoir été adjoint au chef du Service de communication de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Bref, il a une expérience des besoins de la presse et sait ce qu'est la communication autour d'un grand évènement puisqu'il a participé à la Tournée de la Patrouille de France aux Etats-Unis en 2017.

.... et à l'étranger

S'ajoute une expérience à l'étranger puisqu'il a été pendant trois ans officier d'échange français au sein de l'état-major de l'Aviation Royale Canadienne (2013-2016). Une dizaine d'années plus tôt, Guillaume Bourdeloux avait été pilote de chasse en échange au sein la Force aérienne royale des Pays-Bas. Une ouverture qui est un plus pour les exposants non français.