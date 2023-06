Salon du Bourget 2023 : Singapore Airlines et sa filiale Scoot raflent la mise pour le classement Skytrax

La compagnie Singapore Airlines, et sa filiale à bas coûts Scoot, ont marqué un grand coup dans le cadre de la remise des Skytrax World Airline Awards qui s'est faite le 20 juin au deuxième jour du Salon aéronautique du Bourget. Les prix Skytrax sont basés sur des enquêtes menées auprès de plus de 20 millions de voyageurs de plus de 100 nationalités différentes, qui ont évalué plus de 325 compagnies aériennes entre septembre 2022 et mai 2023.

SIA prend quatre pole positions

Singapore Airlines a décroché le titre majeur de "meilleure compagnie aérienne au monde" coiffant au poteau Qatar Airways, classée deuxième, mais qui avait remporté la palme en 2019, 2021 et 2022. C'est la cinquième fois de son histoire que Singapore Airlines remporte le titre prestigieux. Le podium est complété par ANA (All Nippon Airways), qui gagne une place. Viennent ensuite Emirates, Japan Airlines, Turkish Airlines, Air France (qui gagne une place par au classement précédent), Cathay Pacific, EVA Air, et Korean Air. SIA a aussi remporté la plus haute distinction dans trois autres catégories : "Meilleure compagnie aérienne d'Asie", "Meilleure compagnie aérienne pour la Première classe", et "Meilleurs accessoires de Première classe".

Scoot, aussi honorée

Scoot, la compagnie à bas coûts du groupe SIA, a pour sa part été distinguée "Meilleure compagnie aériennes low cost long-courrier", et s'est classé à la deuxième place dans la catégorie "Meilleure compagnie aérienne low cost", toutes catégories confondues.

A noter que, pour les compagnies européennes, c'est Turkish Airlines qui a remporté la plus haute distinction devant Air France, Swiss, Iberia, British Airways, Lufthansa, Virgin Atlantic, Finnair, KLM et Austrian Airlines.