Salon du Bourget 2023 : Schaeffler innove pour réduire la consommation de kérosène

L'équipementier Schaeffler Aerospace participe à la 54e édition du Salon International de l'Air et de l'Espace. Du 19 au 25 juin, l’entreprise présente comment elle augmente la durabilité des systèmes aéronautiques avec des développements de produits avancés, des systèmes de propulsion électrique et des capacités de réparation.

Solutions concrètes

« Le Salon Paris Air Show est le salon leader mondial de l'industrie aéronautique. Nous y présenterons notre portefeuille de produits innovants qui rend l'aéronautique de plus en plus durable. Nous partageons la vision de l'industrie aéronautique d'être neutre en CO2 en Europe d'ici 2050 - et nous sommes en mesure de proposer des solutions concrètes pour permettre à nos clients d'atteindre ces objectifs ambitieux », déclare Armin Necker, directeur général de Schaeffler Aerospace.

Remise à neuf des roulements

Réparation des roulements de moteurs aéronautiques civils : une solution économique qui réduit les émissions de CO2 Schaeffler Aerospace fournit des services de réparation qui aident ses clients à réduire de manière fiable leur coût total de maintenance grâce à la réutilisation des composants existants. En utilisant l'expérience en ingénierie Schaeffler, les méthodes de production de pointe et les procédures de contrôles, les roulements peuvent être restaurés dans leur état d'origine "comme neuf" en obtenant les mêmes propriétés qu'un roulement OEM neuf. Les techniques de remise à neuf Schaeffler comprennent la Superfinition des pistes des roulement, le ré-argentage (ou le remplacement) de la cage et le remplacement de tous les éléments roulants.

Projets MRO

Tous les composants de remplacement sont fabriqués selon le cahier des charges origine en utilisant les processus Schaeffler qui sont tous validés par les clients d’origine. Les composants réutilisés et/ou ré usinés sont inspectés à l'aide de méthodes d'essais non destructifs pour garantir leur qualité. L’entreprise investit encore plus en réparation de roulements en formant et en maintenant une équipe d’ingénieurs hautement qualifiés pour les projets MRO. En appliquant l’expertise de Schaeffler dans l’industrie aérospatiale par le biais de services de remise à neuf et de réparations approuvées, il est possible de réaliser des économies significatives en termes de temps, de coûts et d’émissions par rapport à un remplacement de roulement. Par exemple, la remise à neuf d’un roulement permet d’économiser jusqu’à 81 % de CO2 par rapport à la fabrication d’un nouveau roulement.

Réduction significative des émissions et de la masse

Schaeffler propose de nombreuses solutions pour des systèmes de roulements à haut rendement énergétique et fiables. Parmi les pièces d’exposition, l’entreprise présente son nouveau système de roulement à billes pour moteur d'avion qui a récemment été nominé pour le prix allemand de l'innovation aéronautique dans la catégorie "Réduction des émissions". Ce système réduit considérablement les pertes de puissance du roulement de l'arbre principal en réduisant ses frottements. Cette innovation permet également d'améliorer la conception du moteur afin d’obtenir une réduction supplémentaire des émissions opérationnelles en réduisant la taille de plusieurs composants du système d'huile, ce qui économise encore plus de puissance et réduit la masse du composant.

23 500 tonnes de kérosène

« Ces réductions peuvent être directement traduites en baisses d'émissions de CO2 et de consommation de kérosène. Sur la base de données de test, nous avons estimé que pour une flotte de 1 000 moteurs utilisant les technologies Schaeffler, les économies annuelles s'élèveraient à 23 500 tonnes de kérosène et 74 000 tonnes d'émissions de CO2 », commente le Dr Peter Glöckner, directeur des ventes et du développement produits Schaeffler Aerospace. Des systèmes de propulsion électrique pour une aviation durable. En s'appuyant sur les compétences et le savoir-faire de la division Automotive Technologies de Schaeffler, l'entreprise développe des chaînes de traction électriques pour eVTOL et avions électriques à voilure fixe. Schaeffler propose une gamme complète de systèmes et de produits pour la propulsion électrique (hybride) par exemple, comprenant des moteurs électriques hautes performances et des ensembles entièrement intégrés.

2 fois 150 kW

Un exemple est exposé : un entraînement à double hélice électrique entièrement redondant, qui se compose de deux moteurs électriques de 150 kW chacun, d'une technologie d'électronique de puissance au carbure de silicium, d'une boîte de vitesses et d'un palier d'hélice avec régulateur. Ce système a été conçu, développé et optimisé en fonction des exigences du client. Le système montre la haute compétence de Schaeffler dans le domaine des systèmes de propulsion électrique avec la plus haute densité de puissance et un haut niveau d'intégration de tous les composants.