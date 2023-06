Salon du Bourget 2023 : Rolls-Royce prêt à tester un nouveau moteur pour les vols hybrides-électriques

Une turbine à gaz pour les vols hybrides électriques

Rolls-Royce annonce le 19 juin 2023 que sa nouvelle petite turbine à gaz, spécialement conçue pour les vols hybrides électriques, va commencer à être testée. Le moteur fait partie d'un système de turbogénérateur développé pour le marché de la mobilité aérienne avancée. Il s'agit notamment d'avions à décollage et atterrissage verticaux électriques (ADAVe ou eVTOL) destinés à la mobilité aérienne urbaine et d'avions de transport de banlieue d'une capacité maximale de 19 sièges.

500 à 1200 kW

Le système de turbogénérateur complétera le portefeuille de propulsion électrique de Rolls-Royce en fournissant une source d'énergie embarquée d'une puissance modulable comprise entre 500 kW et 1 200 kW, permettant une autonomie accrue avec des carburants aéronautiques durables (SAF) et plus tard, lorsqu'ils seront disponibles, grâce à la combustion d'hydrogène. Cela permettra d'ouvrir de nouveaux itinéraires plus longs que ceux que les avions électriques alimentés par des batteries peuvent prendre en charge aujourd'hui.

Vers le banc d'essais

"Le passage au test (PTT) de notre tout nouveau petit moteur qui alimentera notre système de turbogénérateur est une étape importante. Ce produit permettra à nos clients d'étendre les itinéraires que le vol électrique peut prendre en charge et signifie qu'un plus grand nombre de passagers pourront voyager plus loin à bord d'avions à émissions faibles ou nulles", a commenté Olaf Otto, président de la division électrique.

Applications hybrides en série ou en parallèle

Le développement du système de turbogénérateur combine l'expérience de Rolls-Royce en matière de développement de turbines électriques et de turbines à gaz. Le nouveau moteur à combustion s'appuie sur des développements technologiques récents pour améliorer l'efficacité des petites turbines à gaz. Le turbogénérateur peut être utilisé dans des applications hybrides en série ou en parallèle. Selon son constructeur, il convient parfaitement pour recharger les batteries et fournir directement de l'énergie aux unités de propulsion électrique, ce qui permet aux aéronefs de passer d'une source d'énergie à l'autre en vol. La recherche et le développement de cette technologie sont partiellement financés par le ministère allemand de l'économie et de l'action climatique.