Salon du Bourget 2023 : L'Estonie s'équipe également du radar GM400a de Thalès

Et deux de plus pour Thalès !

L’Estonie avait déjà confirmé vouloir renforcer son stock de missiles air-sol Mistral auprès de la France lors de l’annonce conjointe des ministres de la défense de Hongrie, de Chypre, de Belgique et de l’Estonie afin d’acheter 1000 de ces missiles. Cette annonce exceptionnelle faite à Paris le 19 juin 2023 en marge du salon du Bourget (voir notre article à ce sujet) n’était visiblement pas la seule bonne nouvelle de l’Estonie qui a décidé d’acheter deux radars GM400 Alpha de dernière génération auprès de la co-entreprise de Thalès : ThalesRaytheonSystems.

L’Estonie devient le deuxième client de ce système radar durant le salon du Bourget après l’Indonésie qui a acheté 13 de ces radars le 19 juin dernier (voir notre article à ce sujet). Cela fait donc un total de 15 radars Ground Master 400 Alpha vendus en seulement 3 jours au salon du Bourget par Thalès.

Un renfort de poids pour les capacités de défense aérienne de l’Estonie

Ces radars seront installés sur l’île de Hiiumaa ainsi que vers Viru-Est dans le nord-est du pays. Ils viendront considérablement renforcer les capacités de défenses qui comprennent deux anciens radars GM400 de Thalès. Ces dernières versions radars 3D GM400a sont pour rappel 5x plus puissantes, ont une portée augmentée de 10% pour atteindre 515km et inclut une utilisation de l'intelligence artificielle. L’autre grande force de ce radar est sa forte mobilité, il est capable d’être installé en 2 à 3 heures et peut détecter des drones ainsi que des aéronefs à basse, moyenne et haute altitude.

Le GM400a sera un atout de taille dans le maintien de la souveraineté de l’espace aérien de l’Estonie face aux manœuvres russes fréquentes dans la région. La livraison de ces deux radars est prévue entre 2024 et 2025 pour un montant approchant les 142 millions d’euros.