L'Indonésie achète 13 radars Ground Master 400 Alpha à Thales

13 radars pour l'Indonésie

Ce 19 juin, en ouverture du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace 2023, Thales et le groupe d'industries indonésiennes PT Len ont signé un contrat concernant la livraison de 13 systèmes radars longue portée Ground Master 400 Alpha. Le système de commandement et de contrôle (C2) SkyView fait également partie du contrat. Il permettra de couvrir de vastes zones géographiques et d’intégrer les centres d’opérations aériennes indonésiens au niveau local, régional et national en donnant une image tout azimut (360°) de l'espace aérien grâce aux informations recueillies par les GM400α.

Le contrat prévoit la production des radars et des systèmes de commandement par Thales mais aussi un transfert de technologies pour PT Len afin de construire, directement en Indonésie, certains composants des radars ainsi que les futures stations et installations et les travaux de génie de civil (avec le soutien de Thales).

GM400α

Il s'agit de la version améliorée du GM400 :

Cinq fois plus puissant

Portée augmentée de 10 %, soit 515 km

Utilisation de l'intelligence artificielle

Concrètement, c'est un radar 3D,en bande S (avec technologie GaN), avec une vitesse de rafraichissement de 6 secondes et un angle d'élévation pouvant atteindre 40°. Il peut détecter les menaces classiques (avions, hélicoptères, missiles balistiques de théâtre...) en basse, moyenne et haute altitude ainsi que les nouvelles menaces : drones et missiles hypersoniques. Il est doté d'un système IFF (Identification Friend or Foe). Enfin, la maintenance minimale de ce système est limitée à seulement 30 heures par an.