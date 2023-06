Salon du Bourget 2023 : Jet2 commande des moteurs LEAP-1A supplémentaires pour ses A320 et A321neo

La compagnie britannique Jet2, basée à l'aéroport de Leeds-Bradford, a profité de l'édition 2023 pour annoncer une commande de moteurs supplémentaires LEAP-1A pour propulser une future flotte de 71 Airbus de la famille Airbus A320neo et Airbus A321neo, dont 35 font déjà l'objet d'une commande ferme. Le contrat comprend des moteurs de rechange ainsi qu'un contrat de services à long terme, avec une livraison prévue à partir de 2028.

Un partenariat qui remonte à 2002

La compagnie Jet2 est cliente de CFM depuis 2002, et l'annonce d'aujourd'hui vient renforcer le partenariat de longue date unissant les deux sociétés. En mars 2022, Jet2 avait annoncé une première commande de LEAP-1A destinés à propulser jusqu'à 75 Airbus A321neo, dont 63 fermes. Le premier appareil équipé du LEAP issu de cette commande est entré en service au mois de mai de cette année. Cette nouvelle commande signifie que Jet2 a désormais commandé des moteurs LEAP pour équiper une flotte ferme de 98 appareils, avec 48 appareils supplémentaires en option.

Plus de 33 millions d'heures de vol accumulées

La famille de moteurs LEAP connaît la croissance la plus rapide de l'histoire de l'aviation commerciale en termes d'heures de vol, avec plus de 33 millions d'heures de vol et 15 millions de cycles accumulés. Depuis son entrée en service, le LEAP-1A a réalisé près de 23 millions d'euros de vol et 11 millions de cycles. Ce moteur de nouvelle génération offre une réduction de 15 à 20% de la consommation de carburant et des émissions de CO2, ainsi qu'une amélioration significative des émissions sonores par rapport aux moteurs de génération précédente.