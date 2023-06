Salon du Bourget 2023 : ATR vise un total de 40 livraisons pour l'ensemble de l'année en cours

Dans le cadre du Salon aéronautique du Bourget, le constructeur franco-italien a tenu à faire un point d'étape lors de la 54eme édition du salon aéronautique pour faire un point sur la forte remontée de son activité pour l'année en cours et les prochains exercices.

ATR a annoncé une commande ferme de six ATR 72-600 pour Mandarin Airlines, la filiale régionale de la compagnie nationale de Taïwan, China Airlines, dont les livraisons s'échelonneront de fin 2023 à 2025. Les turbopropulseurs rejoindront la flotte existante de la compagnie, composée de neuf ATR 72-600, en vue de répondre aux besoins du marché taiwanais. Parallèlement, le constructeur franco-italien a annoncé un protocole d'accord pour la commande de deux ATR 72-600, configurés en "all business class", pour la compagnie malaisienne haut de gamme Berjaya Air. Ils disposeront d'un aménagement 1-1 avec rangement latéral extérieur. Les livraisons sont prévues pour 2025 et 2026. Au total, depuis le début de l'année, ATR présente un total de 22 commandes fermes et deux options. Les commandes, toutes pour des ATR 72-600, se détaillent comme suit : Mandarin Airlines (6), Berjaya Air (2), Azul (Brésil)(2), trois clients non dévoilés (8) et deux clients non dévoilés (3).

"Ces nouvelles commandes constituent autant de signes de reprise de l'Asie du Sud-Est, traditionnellement l'un des plus grands marchés d'ATR", a indiqué Nathalie Tarnaud Laude, présidente exécutive d'ATR. "Nous sommes convaincus qu'en temps voulu, l'efficacité de nos produits, le manque d'avions de seconde main et un trafic aérien dépassant les niveaux pré-COVID dans certaines parties du globe, entraîneront un besoin grandissant pour des avions polyvalents et à faibles émissions, en vue de soutenir les plans de remplacement et d'expansion de flotte des opérateurs régionaux", explique-t-elle.

ATR estime le besoin en avions régionaux sur les vingt prochaines années à 2 450 exemplaires pour les avions transporteurs de passagers et à 550 exemplaires pour les transporteurs de fret. Pour accompagner la remontée en charge et, la remontée en cadence et le développement de la construction de nouveaux avions, ATR prévoit une hausse de 12% du nombre de ses employés en 2023. Après avoir livré 25 avions neufs et 11 d'occasions en 2022, ATR prévoit de livrer 40 avions neufs en 2023, 50 en 2024 et vise un objectif ambitieux de 80 livraisons annuelles à partir de 2026.