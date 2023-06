Salon du Bourget 2023 : Airbus lance un démonstrateur d'APU alimenté par une pile à hydrogène

La longue marche d'Airbus vers la nouvelle frontière de la motorisation à hydrogène va franchir une nouvelle étape. Airbus UpNext, la division de recherche en nouvelles technologies d'Airbus, a profité de l'édition 2023 du Salon aéronautique du Bourget pour lancer un nouveau démonstrateur pour explorer une nouvelle architecture de de génération d'énergie non propulsive par l'utilisation de piles à hydrogène.

Réduire les émissions de CO2 et de NoX et les nuisances sonores

Le nouveau démonstrateur, baptisé HyPower, sera piloté depuis les installations d'Airbus UpNext en Espagne, grâce aussi à l'aide du gouvernement espagnol. Airbus UpNext va remplacer l'APU (Auxiliary Power Unit) d'un Airbus A330 par un système de pile à combustible à hydrogène qui produira de l'électricité. Pour rappel, l'APU d'un avion de ligne fonctionne grâce habituellement avec du carburant d'aviation classique, et permet d'alimenter un grand nombre de fonctions de l'avion non propulsives, comme l'air conditionné, le système d'éclairage en vol et l'avionique. L'utilisation de HyPower devrait aussi permettre de réduire substantiellement les émissions de CO2, les émissions de NoX (oxyde d'azote) et de faire aussi baisser les nuisances sonores par rapport à l'utilisation d'un APU traditionnel.

Lancement à la fin 2025

"Ces tests marqueront une nouvelle étape dans notre voyage vers la décarbonation et le programme ZEROe (ndlr : le programme d'avion à hydrogène/hybride d'Airbus) à travers un ambitieux démonstrateur de vol qui prendra les airs à partir de la fin de l'année 2025", explique Michael Augello, président de Airbus UpNext. "Nous souhaitons démontrer l'opérabilité et l'intégration de ce système. Nous ferons la démonstration de ce système dans des conditions réelles, en montant à 25 000 pieds pendant une heure, avec dix kilos d'hydrogène gazeux à bord. Néanmoins, nous ne pouvons pas faire cela seuls et notre coopération avec le gouvernement espagnol et des partenaires extérieurs seront des éléments-clés de cette série de tests", précise-t-il. Rappelons que Airbus ambitionne toujours de faire voler un avion propulsé par hydrogène à l'horizon 2035.