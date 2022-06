Salon AéroSud : une seconde édition pleine de promesses

Créé en 2021 par le pôle de compétitivité SAFE et Air & Cosmos avec le soutien de la Région Sud, le Salon AéroSud tiendra sa seconde édition le 5 juillet prochain à Istres. Présentation d’une manifestation qui prend cette année une nouvelle ampleur à la faveur du soutien apporté par l’Armée de l’Air et de l’Espace et du quasi doublement de son nombre d’exposants et de participants.

Présence renforcée des grands du secteur Traduction de la volonté du Pôle SAFE et de la Région Sud de disposer d’un évènement professionnel à destination des acteurs industriels, académiques, institutionnels et autres structures d’aide au développement financement, le Salon AéroSud tiendra sa seconde édition sur le pôle aéronautique Jean Sarrail d’Istres