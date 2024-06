Safran veut acquérir Preligens, l’un des leaders de l’intelligence artificielle (IA)

Safran s'intéresse à l'IA et Prelingens

Safran annonce être entré en discussions exclusives en vue d’acquérir 100 % du capital de Preligens, l’un des leaders de l’intelligence artificielle (IA) dédiée aux industries de l’aérospatial et de la défense, pour une valeur d’entreprise estimée à 220 millions d’euros. Fondée en 2016, Preligens propose des solutions éprouvées basées sur l’IA pour analyser les images à haute résolution, les vidéos FMV (full motion video) et les signaux acoustiques. La société développe des algorithmes et logiciels complexes permettant d’analyser et de détecter et identifier automatiquement des objets présentant un intérêt militaire, à partir notamment d’images satellites à caractère commercial ou gouvernemental.

Mieux évaluer la situation et accélérer la prise de décision

La technologie de Preligens permet à ses clients de bénéficier d’une meilleure évaluation de la situation et d’accélérer leur prise de décision. Les compétences uniques qu’offre la « AI Factory » de Preligens permettent le développement industriel et l’intégration d’algorithmes IA à la pointe, entraînés à l’aide de volumes massifs de données provenant de sources et capteurs multiples, avec une sécurité et une traçabilité assurées de bout en bout. Basée en France, Preligens a réalisé un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros en 2023 et emploie 220 salariés, dont 140 ingénieurs pour le pôle Recherche & Développement.

Feuille de route et transformation digitale

Cette acquisition représenterait pour Safran une opportunité unique d’ajouter à son offre des capacités IA à l’état de l’art, tout en accélérant la feuille de route de sa transformation digitale, en particulier celle appliquée à l’Industrie 4.0. Fort de sa présence internationale, Safran soutiendrait également le développement de Preligens dans le monde, notamment sur le marché américain.