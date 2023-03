Safran signe un contrat de support à l’heure de vol avec Coldstream Helicopters Ltd.

Support des moteurs Makila...

Safran Helicopter Engines a signé un contrat avec Coldstream Helicopters Ltd pour le support des moteurs Makila équipant sa flotte de Super Puma AS332L1. Ce contrat de support à l'heure de vol (SBH®) formalise un accord de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et de services portant sur des moteurs Makila 1A1. Coldstream est le client de lancement mondial du programme SBH® que Safran a spécialement conçu pour les opérateurs de services publics de la famille Airbus Super Puma.

...De la flotte de Coldstream Helicopters Ltd

Ce contrat sera géré par Safran Helicopter Engines Canada, à Mirabel (Québec), qui fournit aux clients nord-américains des services et du support pour les moteurs Arrius, Arriel et Makila, ainsi que la réparation et la révision des moteurs, modules et accessoires. Stewart Noel, Directeur Général de Safran Helicopter Engines Canada, a déclaré : « nous sommes fiers que Coldstream Helicopters Ltd. fasse confiance à Safran Helicopter Engines et à son contrat de service SBH® ».

Super Puma AS332L1

Coldstream Helicopters est un opérateurs d'hélicoptères utilitaires lourds opérant dans des environnements difficiles. Robert Gallagher, Président-Directeur Général de Coldstream, a déclaré : « garantir la disponibilité de nos moteurs et la prévisibilité de nos coûts est primordial pour nous permettre d'offrir à nos clients un service et des performances exceptionnels. Cette relation stratégique avec Safran pour le support SBH® sera un élément clé du succès continu de Coldstream ».

Lisser les coûts

SBH® est le programme de support à l'heure de vol de Safran Helicopter Engines. Il rend les coûts d'exploitation des moteurs prévisibles, élimine les pics de trésorerie et offre une certaine flexibilité pour la couverture MRO programmée et non programmée. SBH® fait partie de EngineLife® Services, la gamme de solutions de Safran pour les moteurs d'hélicoptères.