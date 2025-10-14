Safran renforce son ancrage industriel au Maroc

Lancement du chantier du nouvel atelier de MRO dédié au moteur Leap à Casablanca

Annoncé le 28 octobre 2024 lors de la visite à Rabat d’Emmanuel Macron, Président de la République française, le site Safran Aircraft Engine Services Casablanca est situé au sein de la zone aéroportuaire de Casablanca. Le lancement du chantier du nouvel atelier de maintenance et de réparation (MRO) dédié au moteur LEAP à Casablanca permettra d’accompagner la croissance rapide de la flotte de moteurs Leap de CFM International1 qui équipent aujourd’hui la majorité des avions monocouloirs de nouvelle génération, Airbus A320neo et Boeing 737MAX. Cet atelier, opérationnel en 2027, disposera d’une surface industrielle de 25 000 m2, d’une capacité de maintenance de 150 moteurs par an, et générera 600 nouveaux emplois à horizon 2030. Il représente un investissement de l’ordre de 120 millions d’euros.

Une nouvelle ligne d’assemblage dédiée au moteur Leap-1A pour Airbus

En outre, à l’occasion de cette cérémonie, Safran annonce choisir le Maroc pour installer une nouvelle ligne d’assemblage dédiée au moteur Leap-1A pour Airbus. Ce site complètera les capacités existantes du site de Villaroche (France) pour répondre aux forts enjeux de montée en cadence du programme. En effet, CFM International prévoit d’atteindre un rythme annuel de production d’environ 2 500 moteurs Leap à partir de 2028. Ce nouveau site d’une superficie de 13 000 m2 sera opérationnel à partir de fin 2027 et permettra d’assembler jusqu’à 350 moteurs par an. Il générera la création de 300 emplois et représente un investissement d’environ 200 millions d’euros.

Un nouveau banc d’essai commun pour les moteurs Leap

Ce complexe industriel dédié aux moteurs d’avions de nouvelle génération bénéficiera d’un nouveau banc d’essai commun pour les moteurs Leap. Safran consolide également sa présence dans le pays en réalisant des agrandissements sur trois de ses sites existants : Safran Aerosystems à Tiflet, Safran Electronics & Defense à Casablanca et Safran Electrical & Power à Ain Atiq. Ces extensions seront opérationnelles entre 2026 et 2027. L’ensemble de ces nouvelles installations industrielles représente un investissement global supérieur à 350 millions d’euros. Par ailleurs, la croissance de l’ensemble des activités du Groupe au Maroc va permettre le recrutement de plus de 2 000 personnes dans les 5 ans à venir. Safran est présent depuis 26 ans au Maroc où il emploie plus de 4 800 personnes réparties dans 10 sites.