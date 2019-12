Safran perd un drone tactique Patroller

"Au cours d’un vol de réception industrielle mené à partir de la base aérienne 125 d’Istres, dans le cadre du programme Système de Drone Tactique", un drone Patroller de Safran Electronics & Defense "opéré par ses équipes s’est écrasé à 15h58 le 6 décembre sur la commune de Saint Mitre les Remparts, à proximité d’Istres, dans les Bouches du Rhône. Aucune victime n’est à déplorer. La zone où s’est écrasé l’engin a été immédiatement mise en sécurité par les unités spécialisées de la base aérienne 125", indique Safran Electronics & Defense qui poursuit : "Des investigations sont en cours pour déterminer les causes de cet incident". L'Armée de Terre a commandé 14 exemplaires du drone tactique Patroller avec livraisons du premier système de drone tactique (cinq Patroller et deux stations sol) d'ici à la fin de cette année. Une fois testé à Istres, le système de drone tactique de Safran Electronics & Defense devait rejoindre Chaumont où les créneaux de vol sont plus importants qu'à Istres, permettant d'accélérer la formation des personnels.