Safran Landing Systems s'installe en région lyonnaise

Safran Landing Systems s'implante en région lyonnaise et plus précisément sur la commune de Feyzin. L'annonce en a été faite par Philippe Petitcolin, Directeur Général de Safran, en présence d’Emmanuel Macron, Président de la République française, et Ross McInnes, Président du Conseil d’administration de Safran. Cette nouvelle usine viendra renforcer les trois implantations actuelles industrielles de Safran Landing Systems : l'usine historique de Villeurbanne qui est également le centre de recherche mondial pour les matériaux de friction, celle de Walton dans le Kentucky (Etats-Unis) et celle de Sendayan (Malaisie). Jusqu'à 200 nouveaux collaborateurs rejoindront à terme ce nouveau site de Safran Landing Systems.

«L'usine bénéficiera d'une conception modulaire innovante et se développera par étape au cours des prochaines décennies » souligne Jean-Paul Alary, Président de Safran Landing Systems. Toutes les technologies de « l'usine 4.0 » seront intégrées dans ce nouvel outil de production. Le projet s'accompagne du lancement d'un programme de R&T majeur, en partenariat avec des laboratoires, des universités et des entreprises locales (PME et ETI), qui bénéficie du soutien de l'Etat et des collectivités locales.