Safran Landing Systems implante une nouvelle usine au Maroc

En présence du Roi du Maroc Mohammed VI, Safran a annoncé vendredi dernier l’implantation d’une nouvelle usine de production d’équipements de trains d’atterrissage au sein de la zone aéroportuaire de Casablanca. Cette implantation accompagnera la montée en cadence de la production des Airbus A320. D’un investissement de plus de 280 millions d’euros, ce site de 26 000 m2 sera dédié aux systèmes d’atterrissage des avions court et moyen-courriers. L’usine intégrera la fabrication de composants et de modules de trains d’atterrissage, ainsi que les équipements hydrauliques dédiés. L’usine sera opérationnelle en 2029 et emploiera à terme près de 500 salariés qualifiés.