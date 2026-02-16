Safran Landing Systems implante une nouvelle usine au Maroc
Safran Landing Systems implante une nouvelle usine au Maroc
© Safran, A Daste
Daniel Chretien
Antony Angrand

publié le 16 février 2026 à 18:42

116 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Safran Landing Systems implante une nouvelle usine au Maroc

Le 13 février, Safran Landing Systems a annoncé la création d’une nouvelle usine de trains d’atterrissage à Casablanca au Maroc. Une implantation qui accompagnera la montée en cadence de la production des Airbus A320.

En présence du Roi du Maroc Mohammed VI, Safran a annoncé vendredi dernier l’implantation d’une nouvelle usine de production d’équipements de trains d’atterrissage au sein de la zone aéroportuaire de Casablanca. Cette implantation accompagnera la montée en cadence de la production des Airbus A320. D’un investissement de plus de 280 millions d’euros, ce site de 26 000 m2 sera dédié aux systèmes d’atterrissage des avions court et moyen-courriers. L’usine intégrera la fabrication de composants et de modules de trains d’atterrissage, ainsi que les équipements hydrauliques dédiés. L’usine sera opérationnelle en 2029 et emploiera à terme près de 500 salariés qualifiés.

Mots clés

safran Safran Landing Systems Maroc construction d'usine usine Casablanca


Lire aussi

Le WC-135R Constant Phoenix de retour en Europe
Défense

Le WC-135R Constant Phoenix de retour en Europe

L’US Air Force a lancé une nouvelle campagne de prises de mesures radioactives en Europe. Un des trois Boeing WC-135R Co ...

Commentaires
Daniel Chretien
Antony Angrand
16/02/2026 18:42
116 mots

Industrie

Safran Landing Systems implante une nouvelle usine au Maroc

Le 13 février, Safran Landing Systems a annoncé la création d’une nouvelle usine de trains d’atterrissage à Casablanca au Maroc. Une implantation qui accompagnera la montée en cadence de la production des Airbus A320.

Safran Landing Systems implante une nouvelle usine au Maroc
Safran Landing Systems implante une nouvelle usine au Maroc

En présence du Roi du Maroc Mohammed VI, Safran a annoncé vendredi dernier l’implantation d’une nouvelle usine de production d’équipements de trains d’atterrissage au sein de la zone aéroportuaire de Casablanca. Cette implantation accompagnera la montée en cadence de la production des Airbus A320. D’un investissement de plus de 280 millions d’euros, ce site de 26 000 m2 sera dédié aux systèmes d’atterrissage des avions court et moyen-courriers. L’usine intégrera la fabrication de composants et de modules de trains d’atterrissage, ainsi que les équipements hydrauliques dédiés. L’usine sera opérationnelle en 2029 et emploiera à terme près de 500 salariés qualifiés.

Mots clés

safran Safran Landing Systems Maroc construction d'usine usine Casablanca

Lire aussi

Le WC-135R Constant Phoenix de retour en Europe
Défense

Le WC-135R Constant Phoenix de retour en Europe

L’US Air Force a lancé une nouvelle campagne de prises de mesures radioactives en Europe. Un des trois Boeing WC-135R Constant Phoenix effectue des vols en très basse altitude sur des zones déjà survolées lors des précédentes campagnes.
Commentaires