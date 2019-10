Safran lance la construction d'un centre de R&D à Valence

Safran Electronics & Defense vient de poser à Valence la première pierre de son futur centre de R&D dont les activités de l’établissement seront centrées sur l’avion plus électrique et les nouvelles technologies d’électronique hautement intégrées. Safran Electronics & Defense se positionne comme équipementier ou maître d'œuvre. Safran Electronics & Defense concentrera ainsi à Valence une partie importante de ses ressources en matière de commandes d’actionnements électriques et de technologies d’intégration et d’assemblage d’électronique en milieux sévères, considérées comme stratégiques. D'une surface de 4 500 m2, le nouveau bâtiment accueillera début 2021 les équipes et les moyens de test et d'intégration du site actuel de Safran Electronics & Defense où travaillent actuellement 130 personnes. Implanté dans le parc d'activités de Rovaltain, le nouveau centre de R&D disposera de 500 m2 de salles blanches et près d'un tiers de la surface sera dédié à des laboratoires électroniques de haute technologie.