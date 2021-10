Safran inaugure son nouveau centre de R&D dédié à l’électronique à Valence

Recherche et développement dans l'électronique

C'est à Châteauneuf-sur-Isère, au sein du parc d’activités de Rovaltain, que le nouveau centre de Recherche & Développement (R&D) dans le domaine de l'électronique de Safran a été inauguré le 20 octobre 2021. Ce nouvel établissement de 4 580 m² accueille les activités de R&D pour relever les défis des nouvelles technologies d’électronique hautement intégrées. Plus de 120 personnes, dont près de trois quarts d’ingénieurs et 11 experts, bénéficient ainsi de laboratoires occupant un tiers de la surface du site, dont plus de 580 m² de salles blanches. Ces ingénieurs et chercheurs travaillent sur les commandes d’actionnements électriques et les technologies d’intégration et d’assemblage d’électronique en milieux sévères, considérées comme stratégiques.

Système dans un boîtier



Safran Electronics & Defense dispose à Valence de moyens importants pour préparer l’avenir dans la micro-électronique et sur les grandes familles des électroniques hautement intégrées. Figurent les capteurs intelligents, les puces évoluées, les macro-modules SiP (System-in-Package, littéralement système dans un boîtier) destinés à l’avion plus électrique, le spatial et la défense. Safran Electronics & Defense est partie prenante du projet SiP CORAIL de développement des capacités industrielles souveraines en SiP afin de répondre aux besoins européens. Le projet SiP CORAIL s’inscrit dans le cadre du soutien aux filières électroniques du volet Compétitivité du plan France Relance.