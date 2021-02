Impacté successivement par deux crises, d'abord celle du Boeing 737MAX puis celle de la pandémie liée au Covid-19, le motoriste et équipementier français fait malgré tout preuve d'une belle résilience. Et en dépit d'une baisse du chiffre d'affaires -inférieure aux prévisions- Safran est parvenu à dégager un bénéfice et voit l'avenir avec optimisme.