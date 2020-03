Safran et Lufthansa Technik signent un accord MRO pour les trains de l’A380

Expertise

Les deux sociétés combineront leur expertise respective en matière de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des trains d'atterrissage de l'A380 (voir https://www.air-cosmos.com/article/airbus-a380-les-dernires-ailes-quitteront-broughton-les-6-et-7-fvrier-22499 ), que ce soit sur les sites de Singapour (Safran Landing Systems) (voir ou de Londres (Lufthansa Technik), afin d’offrir des solutions optimisées couvrant l’ensemble des systèmes d'atterrissage du très gros porteur d’Airbus.

Mise en commun

Grâce à cette mise en commun des moyens et des expertises MRO, les compagnies aériennes bénéficieront d’un interlocuteur unique sur toute la chaîne commerciale et industrielle et d’un support complet des trains d'atterrissage de leurs A380. Elles auront le choix d’envoyer l’ensemble de leurs atterrisseurs à l’une ou l’autre des deux sociétés, ce qui simplifiera considérablement leurs procédures.



Partenariat

« Nous pourrons ainsi proposer à nos clients les meilleures solutions en termes de compétitivité et de logistique. Grâce à ce partenariat, qui

regroupe deux entreprises d’envergure mondiale, ils bénéficieront à la fois de l’expertise d’un OEM/MRO et de celle d'un fournisseur de services MRO complets », a déclaré Bruno Chiarelli, Directeur de la division MRO de Safran Landing Systems. (voir https://www.air-cosmos.com/article/pose-de-la-premire-pierre-du-nouveau-laboratoire-excelab-de-safran-landing-systems-21766)