Safran et HAL signent un MoU pour la fabrication de pièces pour moteurs civils

Il y a 60 ans : un C-130 Hercules sur un porte-avions

Le 30 octobre 1963, l’US Navy faisait apponter un KC-130F Hercules sur le pont d’envol du porte-avions USS Forrestal. L'objectif était de démontrer la capacité d’un super-COD, non pas pour remplacer les C-1 Trader mais bel et bien soutenir des opérations aéronavales de la CIA… Aujourd’hui, le KC-130F Hercules reste le plus grand et plus gros appareil à avoir apponté et décollé depuis un porte-avions.