Safran et AECC renforcent leur coopération autour du moteur WZ16

Cet accord a été signé à Pékin par Alexandre Ziegler, Directeur International et Relations Institutionnelles de Safran, et Cao Jianguo, Président d’AECC, à l’occasion de la visite d’État du Président Emmanuel Macron en Chine.

Le WZ16 a été développé en coopération par Safran Helicopter Engines et le consortium AECC, et sa certification par l’Administration de l'Aviation Civile de Chine (CAAC) a été annoncée le 10 octobre dernier. Il équipe l’hélicoptère chinois AC352 d’AVIC.

Dans le cadre de ce protocole d’accord, Safran Helicopter Engines et AECC s’engagent à étudier la création d’une joint-venture en Chine pour le support et la maintenance des moteurs WZ16 en service, préparer et lancer la production en série du WZ16 pour la première commande de 120 moteurs et discuter d’une extension à 100 moteurs supplémentaires, étudier de nouvelles applications pour le WZ16, notamment dans le domaine des avions avec une version turbopropulseur de ce moteur.

Egalement appelé Ardiden 3C, le WZ16 est un moteur de nouvelle génération de 1700 à 2000 shp de puissance. L’Ardiden 3C a été certifié par l’EASA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) en avril 2018.

Le vol inaugural de l’hélicoptère AC352 d’AVIC a eu lieu en décembre 2016. Sa certification est attendue pour 2021.