Safran ED qualifie son AASM LIR et gagne des atouts sur le FLP-T

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Début mars, la société a réalisé trois tirs en moins de 24 heures à DGA EM à Biscarosse. Entrée en service prévue en 2027 et des atouts en vue pour le FLP-T (frappe longue portée terrestre) prévus le mois prochain.
D'une pierre deux coups. Safran ED avance sur la famille AASM, et se donne quelques billes en plus pour son offre FLP-T développée avec MBDA. La société a réalisé trois tirs de l'armement air-sol modulaire (AASM) avec un nouvel autodirecteur bimode associant un guidage laser et infrarouge, d'où le nom
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Début mars, la société a réalisé trois tirs en moins de 24 heures à DGA EM à Biscarosse. Entrée en service prévue en 2027 et des atouts en vue pour le FLP-T (frappe longue portée terrestre) prévus le mois prochain.
D'une pierre deux coups. Safran ED avance sur la famille AASM, et se donne quelques billes en plus pour son offre FLP-T développée avec MBDA. La société a réalisé trois tirs de l'armement air-sol modulaire (AASM) avec un nouvel autodirecteur bimode associant un guidage laser et infrarouge, d'où le nom de cette nouvelle version version, LIR. Les trois tirs réussis
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte