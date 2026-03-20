Safran ED qualifie son AASM LIR et gagne des atouts sur le FLP-T
Safran ED qualifie son AASM LIR et gagne des atouts sur le FLP-T
© Safran, Adrien Daste
Daniel Chretien
Jean-Marc Tanguy

publié le 20 mars 2026 à 15:45

303 mots

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Safran ED qualifie son AASM LIR et gagne des atouts sur le FLP-T

Début mars, la société a réalisé trois tirs en moins de 24 heures à DGA EM à Biscarosse. Entrée en service prévue en 2027 et des atouts en vue pour le FLP-T (frappe longue portée terrestre) prévus le mois prochain.

D'une pierre deux coups. Safran ED avance sur la famille AASM, et se donne quelques billes en plus pour son offre FLP-T développée avec MBDA. La société a réalisé trois tirs de l'armement air-sol modulaire (AASM) avec un nouvel autodirecteur bimode associant un guidage laser et infrarouge, d'où le nom

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Daniel Chretien
Jean-Marc Tanguy
20/03/2026 15:45
303 mots

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Début mars, la société a réalisé trois tirs en moins de 24 heures à DGA EM à Biscarosse. Entrée en service prévue en 2027 et des atouts en vue pour le FLP-T (frappe longue portée terrestre) prévus le mois prochain.

Safran ED qualifie son AASM LIR et gagne des atouts sur le FLP-T
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D'une pierre deux coups. Safran ED avance sur la famille AASM, et se donne quelques billes en plus pour son offre FLP-T développée avec MBDA. La société a réalisé trois tirs de l'armement air-sol modulaire (AASM) avec un nouvel autodirecteur bimode associant un guidage laser et infrarouge, d'où le nom de cette nouvelle version version, LIR. Les trois tirs réussis

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