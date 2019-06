Safran décroche la certification du groupe de lubrification en fabrication additive du moteur LEAP

Safran Aero Boosters, la filiale belge de Safran, a obtenu des autorités de navigabilité EASA1 et FAA2 la certification du groupe de lubrification équipé d'un carter en impression 3D métallique, équipement d'huile destiné au moteur LEAP de CFM International3. Une première concernant un composant moteur d'un tel niveau de complexité. Partenaire de Safran Aircraft Engines sur le moteur LEAP, Safran Aero Boosters conçoit, développe et fabrique le compresseur basse pression, l'enceinte de palier avant et les équipements d'huile moteur (groupe de lubrification et réservoir).

En alternative au carter fabriqué jusqu'alors en fonderie, les équipes de Recherche et Technologies de Safran Aero Boosters ont mis au point un carter au design optimisé pour la fabrication additive. Lancée fin 2015, l'étude de ce nouveau procédé sur deux prototypes de carters de lubrification a débouché, en moins d'un an et demi, sur un nouveau design adapté aux contraintes de l'impression 3D et à la réalisation de 14 pièces prêtes à subir les essais de certification et de maturation technologique.

Le groupe de lubrification LEAP étant une pièce certifiée et en exploitation, Safran Aero Boosters avait la contrainte de produire les nouvelles pièces en additive dans le même alliage d'aluminium et de conserver les mêmes interfaces et fonctionnalités. En parallèle, et dans le même délai record, le procédé choisi, à savoir la fusion sélective par laser sur lit de poudre aluminium, a rencontré le niveau de maturité TRL 6 après qu'un groupe de lubrification complet intégrant un carter imprimé 3D ait été monté sur un moteur LEAP-1A. La fabrication des pièces selon ce procédé a été confiée à AGS Fusion.