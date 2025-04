SAF : Volotea signe avec TotalEnergies

La compagnies espagnole Volotea a conclu un accord avec le raffineur TotalEnergies pour la fourniture de SAF ("Sustainable Aviation Fuel" ou "carburant d'aviation durable" pour les vols opérés par la compagnie au départ des aéroports français. Volotea prévoit d'acheter à TotalEnergies jusqu'à 7,5 millions de litres de SAF entre 2025 et 2029.

90% de CO2 en moins sur l'ensemble du cycle de vie

Selon les études menées par l'IATA (Association internationale de transport aérien), le SAF utilisé pur permet de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 90% sur l'ensemble du cycle de vie, en comparaison avec son équivalent fossile. En pratique, le SAF est mélangé avec du kérosène avant d'être ravitaillé dans les avions, et aussi parce que pour l'instant la limite d'emport réglementaire est fixée à 50%.

Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea, déclare : « La signature de cet accord avec TotalEnergies en tant que partenaire clé renforce notre engagement en faveur d’une aviation plus durable et marque une étape supplémentaire vers l’objectif de neutralité carbone de notre industrie d’ici 2050. Bien que la France progresse dans la mise en place d’infrastructures pour la production de SAF, il est essentiel de mettre en place un système d’incitations pour les différents acteurs du secteur afin de stimuler l’utilisation de ce carburant durable et encourager les investissements dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, ainsi que dans sa production et sa distribution à grande échelle. Depuis plusieurs années, Volotea a lancé diverses initiatives pour réduire son impact environnemental. Grâce à cet engagement constant et aux progrès rapides réalisés, en 2024 nous avons réduit de 47 % nos émissions directes de CO₂ par passager-kilomètre, nous rapprochant ainsi de notre objectif de réduction de 50 % d’ici 2030 (par rapport à 2012), avec la perspective d'atteindre cet objectif en 2025, cinq ans avant les prévisions initiales ».

Du SAF déjà utilisé sur la navette Airbus entre Hambourg et Toulouse

Volotea a intégré le SAF dans sa flotte dès 2022, en utilisant plus d’un million et demi de litres de carburant d’aviation durable depuis cette date. Depuis septembre 2022, la navette Volotea pour Airbus entre Hambourg et Toulouse a opéré avec des taux de SAF supérieurs à la moyenne du secteur, atteignant 12 % en 2023. A l'échelle européenne, la compagnie collabore avec plusieurs fournisseurs en Espagne et en Italie, afin de promouvoir le développement du SAF en utilisant des matières premières circulaires. Ces partenariats sont essentiels pour renforcer la chaîne d’approvisionnement et favoriser une transition durable du transport aérien.