SAF : Ryanair double ses approvisionnements avec OMV

Il y a six mois de cela, la compagnie low cost Ryanair avait conclu un contrat d’approvisionnement de SAF (« Sustainable aviation fuel » ou « carburant d’aviation durable) avec le raffineur autrichien OMV portant sur la fourniture de 500 tonnes annuelles. Elle vient d’annoncer qu’elle prendrait 500 tonnes supplémentaires en 2024. Cet accord permettra d’économiser 1 250 tonnes en émissions de CO2, soit l’équivalent de 100 vols entre Dublin et Vienne.

Engagement sur 160 000 tonnes métriques d'ici 2030

En vertu du protocole d'accord conclu entre Ryanair et OMV, Ryanair dispose d'un accès unique pour acheter jusqu'à 160 000 tonnes métriques de SAF à OMV jusqu'en 2030. "Nous sommes ravis de recevoir cette année 500 tonnes supplémentaires de SAF de la part d'OMV, en plus des 500 tonnes convenues en octobre dernier. Le SAF joue un rôle clé dans notre stratégie de décarbonation "Pathway to Net Zero", dans laquelle nous nous sommes engagés à augmenter notre utilisation au cours des prochaines années - un engagement que cet accord avec OMV contribuera à faire avancer. OMV est un partenaire clé de Ryanair en Autriche, en Allemagne et en Roumanie et nous sommes impatients de développer ce partenariat en tant que plus grand groupe aérien d'Europe", se réjouit Tom Fowler, directeur du développement durable de Ryanair.

OMV est une compagnie pétrolière autrichienne, qui est basée à Vienne. Depuis 2022, OMV produit du carburant d'aviation durable (ou SAF, "sustainable aviation fuel") dans sa raffinerie de Schwechat, en utilisant notamment des huiles de cuisson usagées. Outre Ryanair, elle fournit du SAF à Austrian Airlines, Lufthansa et Air France-KLM.