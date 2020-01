SAF Hélicoptères devient le premier opérateur civil autorisé à utiliser les systèmes d'imagerie de vision nocturne

SAF Hélicoptères est le premier opérateur civil autorisé à utiliser le NVIS en France. Jusqu'en janvier 2019, les JVN (Jumelles de vision nocturne) étaient limitées par la loi aux appareils gouvernementaux en France. Cela signifie que tous les opérateurs civils qui effectuent des missions de SMUH (Service Médical d'Urgence Héliporté) et de recherche et sauvetage de nuit étaient tenus de voler sans assistance.

"Nous travaillerons en étroite collaboration avec SAF Hélicoptères pendant cette période initiale de six mois pour l'aider à prouver avec succès que les opérations NVIS peuvent aider les opérateurs en France à voler de nuit et à accomplir des missions en toute sécurité non seulement dans les Alpes mais aussi dans toute la France", a déclaré Mike Guinn, directeur du développement commercial d’ASU.

Après le test initial de six mois, ASU formera d'autres pilotes et membres d'équipage de SAF Hélicoptères. ASU travaillera également avec les autorités françaises pour former leur personnel à l'utilisation du NVIS.



"L'introduction d'une telle technologie, dont il est largement prouvé qu'elle améliore considérablement la sécurité, permet d'accepter plus d’appels de nuit, de les traiter de manière plus efficace et plus rapide. Les statistiques mondiales montrent qu'une fois les JVN en service, le volume des appels effectués la nuit augmente également. Ainsi, SAF Hélicoptères est fermement convaincue que les JVN sont l'avenir des transports sanitaires SAMU en France", a déclaré le chef des opérations du SAF Hélicoptères, François Millian.