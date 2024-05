Sabena technics remporte le MCO des Beechcraft KA 350 ER des Douanes françaises

Un contrat MCO de 9 ans sur sept Beechcraft King Air 350 ER des Douanes françaises

Le groupe Sabena technics vient de remporter l’appel d’offres « Maintien en condition opérationnelle des avions de mission de type Beechcraft KA 350 ER de la Direction générale des douanes et droits indirects/Direction nationale garde-côtes des douanes, et prestations associées », appel d’offres piloté par la direction de la maintenance aéronautique (DMAé), annonce le groupe piloté par Philippe Rochet. Ce marché de verticalisation vise à mettre en place un système de maintien en condition opérationnelle (MCO) global des 7 Beechcraft 350 des douanes françaises. Ce contrat d’une durée de 9 ans permettra aux douanes d’atteindre une activité aérienne maximale supérieure à 35 000 heures de vol.

Les prestations assumées par Sabena technics

Les prestations assumées par Sabena technics comprennent, principalement : le soutien technique de l’aéronef et du système de mission; la réparation des équipements ; la fourniture des consommables et autres pièces détachées ; les visites d’entretien ; la sous-traitance de tâches de Gestion du maintien de la navigabilité conformément aux exigences de la navigabilité étatique ; la formation et le maintien des compétences du personnel des douanes. Des travaux qui seront menés sur le site de l'entreprise à Dinard.

Déjà les Beechcraft 350 de l'Armée de l'Air et de l'Espace

Le site de Dinard est donc appelé à devenir le pôle d'expertise MCO des Beechcraft de l'Etat puisque "Sabena technics contribue déjà au maintien en condition opérationnelle des Beechcraft 350 de l’Armée de l’Air et de l’Espace. En remportant cet appel d’offres, Sabena technics est donc désormais responsable du maintien en condition opérationnelle de l’intégralité des Beechcraft 350 exploités par les services de l’État".